5 إعلاميات بينهن ريم البارودي ممنوعات من الظهور لمدة عام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور الفنانة ريم البارودي لمدة عام لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وانطبق القرار أيضا على إعلاميات أخريات وهن "بوسي الطيار ودعاء فاروق وهالة فهمي وعلا شوشة" وجميعهن سيحرمن من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

وقال المجلس الذي برأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في بيانه إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

كما تضمن القرار أيضًا إلزام الأمين العام للمجلس، والجهات المتخصصة بضرورة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

وتعاقدت الفنانة ريم البارودي في بداية العام الجاري مع قناة النهار لتخوض أولى تجاربها الإعلامية كمذيعة في برنامج "شارع النهار".

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وقالت "البارودي"، في لقاء تليفزيوني سابق، إن التجربة جديدة وصعبة بالنسبة لها، لأنها تخاف دومًا من تحمل المسؤولية كاملة، خاصة وأنه هناك فرقا بين أن تكون إعلاميا وبين أن تكون عنصرا في عمل كبير، مشيرة إلى أن تقديم الفنان لبرنامج على قناة فضائية ليس بالشيء الجديد لأن هناك ممثلين قدموا برامج ومنهم من نجح وآخرون فشلوا.

وأوضحت أن التمثيل مختلف عن تقديم البرنامج لأنها ليست إعلامية، قائلة: "على طول ببقى خايفة ومرعوبة لكني عايزة أقدم حاجة كويسة ويبقى ليا بصمة".

يُذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة ودلال عبدالعزيز وملك قورة ومحمد شاهين ومحمد علاء من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد.

وقبلها شاركت في مسلسل "قيد عائلي" بشخصية "مروة" وشاركها في العمل الفنان عزت العلايلي وصبري فواز ونضال الشافعي وميرفت أمين وبوسي وميرهان حسين ومن تأليف ميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.