شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم عن 59 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الفنان المصري علي عبد الرحيم ظهر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 59 إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، بعدما تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ما تسبب في الوفاة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان خلال الساعات المقبلة مع الالتزام بعدم إقامة عزاء، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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هذا وقدم الراحل، ما يقرب من 100 عمل فني، كان آخرها مسلسل "يا أنا يا جدو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك فيه أحمد بدير محمد نجاتي البطولة.

على عبد الرحيم في فيلم شمس الزناتي

فيما يعد دوره بفيلم "شمس الزناتي" هو الأشهر خلال مسيرته الفنية حيث قدم دور "سامبو"، وشارك عادل إمام بطولة الفيلم، كما كانت له عدد من المشاركات الدرامية الهامة، بعدما شارك في مسلسلات "ليالي الحلمية" و "الرايا البيضا" و "ضمير أبلة حكمت".

ونعت نقابة الممثلين المصرية رحيل الفنان المصري، الذي انطلقت مسيرته الفنية عام 1985، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت غيابه بسبب أزمة صحية تعرض لها وأجبرته على الابتعاد، قبل أن يعود بالمسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي.