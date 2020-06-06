شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج تخوض ثالث تجاربها فى التمثيل عبر مسلسل "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الإعلامية والفنانة ناردين فرج في بطولة مسلسل "ليه لأ" المكون من 15 حلقة والذى انطلق مؤخرا حيث تقدم دور شقيقة بطلة العمل أمينة خليل وابنة الفنانة هالة صدقى، كما أنها متزوجة من الفنان عمر السعيد وأنجبت منه ولد وبت.



ناردين فرج مع عمر السعيد فى ليه لا

ويعد مسلسل "ليه لأ التجربة الثالثة لناردين فرج في عالم التمثيل بعدما شاركت في مسلسلين سابقين هما "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 و"الحساب يجمع" عام 2017 والعملين من بطولة النجمة يسرا وإخراج هانى خليقة، وبعدها انشغلت بتقديم برنامج the voice على مدار الثلاثة سنوات الماضية حتى اعتذرت عنه من أجل المشاركة فى تقديم برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصرى.

مسلسل "ليه لأ" تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيي الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.



المذيعة ناردين فرج

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