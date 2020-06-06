شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستمتع جون كلود فاندام بوقته في ماليبو بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جون كلود فاندام لا يلتفت لفكرة الحجر المنزلي خوفًا من انتشار فيروس كورونا "COVID-19 " فقد التقطت له عدسات مصوروي "الباباراتزي" عدة صور لنجوم هوليوود الشهير البالغ من العمر (59 عامًا) وهو يستمتع بوقته في إحدى الشواطئ مع عدد من أصدقائه المقربين في ماليبو بكاليفورنيا.



جون كلود فاندام جون كلود فاندام

ظهر فاندام بعدد من الصور بعد أن تخلي عن "التي شيرت" وظل يتجول مرتديًا سروال باللون الكحلي، بينما تخلي عن كونه رياضي وقرر أن يدخن السجائر.

وكان جان كلود نشطا للغاية أثناء الحجر الصحي من خلال إنشاء مقاطع فيديو تدريبية لقناته الخاصة على "YouTube" وهي مقاطع فيديو خاصة بالتمرينات الرياضية تحمس محبيه علي المحافظة علي اجسادهم ممشوقة .

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جون كلود فاندام جون كلود فاندام

يذكر أن جون كلود فاندام يعد واحدًا من أهم وأشهر نجوم الأكشن في عالم هوليوود، فقد بدء مسيرته الفنية عام 1979، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها "Beur sur la ville" و"Dragon Eyes" و"The Order" و"In Hell" و"Street Fighter"، وغيرهم.