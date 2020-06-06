شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الحمام على البحر.. رانيا يوسف :ما تسمحش لحد ينسيك السعادة اللى تستحقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" أنت تستحق السعادة لا تسمح لأحد أن ينسيك ذلك"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.





فى سياق مختلف يعمل حاليا صناع فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف على تحضيرات الجزء الثانى منه للبدء فى تصويره، وعرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.

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مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.