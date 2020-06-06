شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كورونا.. سينما السيارات اختراع يرجع تاريخه إلى 6 يونيو 1933‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 06 يونيو 1933 تم افتتاح أول دار عرض لـ سينما السيارات الأولى من نوعها ‏بأمريكا فى كامدن، نيوجيرسى وكان الصوت يصدر من ثلاث سماعات كبيرة بجانب ‏الشاشة، وبالأربعينات تمت تحسينات على دور العرض، منها استخدام السماعات داخل ‏السيارة‎.‎

فكرة دور عرض السيارة تم ابتكارها من قبل ريتشارد هولينجشهيد‎ Richard ‎Hollingshead‏ فى سنة 1933، وحصل على براءة اختراع لفكرته فى سنة 1933، ‏ولكن تم إلغاء البراءة فى 1939. لكن ذلك لم يمنع انتشار دور عرض السينما للسيارات ‏بجميع أنحاء الولايات المتحدة‎.‎وفى عام 1963 وصلت إلى 3,502 دار عرض تعمل ‏بالولايات المتحدة‎.‎

بعد الحرب العالمية الثانية، زادت شعبية سينما السيارات. مع بداية الخمسينيات،حيث ‏كان هناك أكثر من 800 دور عرض فى الولايات المتحدة. وخلال السبعينيات ‏والثمانينات بدأت تلك الدور فى التلاشى، مع دخول خدمة التليفزيون ، وتأجير شرائط ‏الأفلام التليفزيونية، وبحلول التسعينيات، كان المتبقى منها حوالى 1,000 دار عرض ‏فقط فى الولايات المتحدة. اليوم الأعداد أقل من 400 دار عرض .‏

اليوم تواجه السينما فى دول العالم أزمة كبيرة خاصة مع تطبيق قيود الحجر الصحي ‏في الكثير من بلدان العالم، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، ما دعا الكثيرين يفكرون فى حلول للخروج من الأزمة أو حتى الخروج ‏بأقل الخسائر، أبرز تلك الطرق سينما السيارات التى بدأت بعض الدول الشروع فى ‏تنفيذها .‏

وأعلنت إحدى مراكز التسوق المصرية في تدوينة عبر صفحة المركز التجارى الرسمية ‏بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قريبا جدا سينما السيارات.. قولنا على الأفلام ‏اللي تحب تشوفها وأنواع الأكل اللي تحب تلاقيها وإنت بتتفرج من عربيتك‎".‎

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‎"‎سينما السيارات" بدأ تنفيذها بالفعل بدولة الإمارات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ‏مثل التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات ، وتكون السيارات بمواجهة الشاشة العملاقة ‏التي وضعت على سطح مركز التسوق، ليتم بعدها إطفاء كل الأضواء الأمامية لهذه ‏السيارات، بينما يمكن الاستماع إلى صوت الفيلم عبر الراديو، وفق تردد محدد يتم ابلاغ ‏الزوار عنه لدى وصولهم. وتتسع منصة «سينما السيارات» لـ75 سيارة، مع شخصين ‏كحد أقصى داخل كل سيارة، ويحظر على الأفراد فوق سن الـ60 عاماً، والأطفال الذين ‏تراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و12 عاماً زيارة مراكز التسوق في الوقت الحالي‎.‎

واستقطبت صالات السينما في دبي أكثر من 4571 مشاهدا أقدموا على شراء التذاكر ‏خلال 4 أيام فقط، في الفترة بين 27-30 مايو الماضي، ما أعاد الحياة لأروقة ‏صالات العرض التي فتحت أبوابها أخيرا بعد غياب أشهر بسبب انتشار فايروس ‏كورونا.‏