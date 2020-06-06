الخميس.. وائل كفوري يحيي حفلا بدون جمهور على "شاهد VIP"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن استعدادها لتقديم حفل غنائي بدون جمهور، يحييه الفنان اللبناني وائل كفوري، على منصة شاهد VIP، يوم الخميس المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع "إنستجرام"، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبًا بالتعليق التالي "ملك الرومانسية وائل كفوري في حفل لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس المُقبل ١١ يونيو، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية".

جدير بالذكر أن الحفل يأتي تحت شعار "مكملين معاكم"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وبعد نجاح حفل الفنانة إليسا، الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي.