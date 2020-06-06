كارول سماحة: "تعلمت أن في السياسية ليس هناك عدو دائم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة كارول سماحة، إنها تعلمت أن في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم.

وكتبت كارول، عبر حسابها على "تويتر": "تعلمت أن في السياسة، ليس هناك عدو دائم وصديق دائم..لكن هناك مصالح دائمة!.. لذا، لا تعليق".

يذكر أن، كارول سماحة، تستعد للتعاون لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائي كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية، ومن المقرر طرحه قريبا.

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