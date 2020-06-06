في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. اشتهرت بدور الأم وفقدت ابنها الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عزيزة حلمي، إحدى أشهر من قدمن دور الأم على الشاشة طوال تاريخها الفني، وعرف عنها الاحترام والطيبة والتواضع وحب الخير لكل الناس، وأغلب أدوارها الأم الطيبة والزوجة المغلوبة على أمرها الفقيرة.

نرصد لكم معلومات عن الفنانة الراحلة عزيزة حلمي في التقرير التالي :

- ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية في عام 1929، وتوفيت في عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا.

- انتقلت للعيش في القاهرة ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل الدراسة به.

- بدأت العمل الفني من خلال تعرفها على المخرج أحمد بدرخان عن طريق صديقاتها فردوس محمد وزينب صدقي، وقدمها في فيلم (قبلني يا أبي)، ومن بعدها قدمت العديد من الأفلام حتى تجاوز رصيدها المائتي فيلم.

- تزوجت من الكاتب الروائي علي الزرقاني، وأنجبت منه ابنها الوحيد، وفقدت نجلها وتوفي بسبب وعكة صحية شديدة.

Advertisements

- عن لقائها بالكاتب علي الزرقاني، قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

- اشتهرت في معظم أفلامها بتجسيد دور "الأم"، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس" و"حماتي قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"الوسادة الخالية" و"شاطئ الأسرار"، أغلب أدوارها كانت مثالا واضحا للأم التي تعيش في حالة فقر ولكن على الرغم من ذلك تسعى لتربية أبنائها، وتعليمهم القيم والمبادئ رغم ما تمر به من ظروف قاسية.

- 1952 كان علامة فارقة فى تاريخ الفنانة، فقدمت فيه: "كأس العذاب، والبيت السعيد، وحياتي أنت، وغلطة أب، وجنة ونار، ويسقط الاستعمار، والنمر" .

- عملت فى الإذاعة مع محمد محمود شعبان "بابا شارو" في برنامج "عذراء الربيع"، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل "عيلة مرزوق أفندي"، الذي قدمته الإذاعة على مدى سنوات طويلة، ومن أشهر أعمالها في التليفزيون مسلسل "القاهرة والناس"، و"دموع فى عيون وقحة"، و"رأفت الهجان".

- قالت في أخر لقاء لها ببرنامج "شموع"، مع الإعلامية سهام صبري، إنها فقدت نجلها الوحيد، ولكنها أثرى أم في العالم بعدد الأبناء.

- قالت إنها شاركت في فيلم "أيامنا الحلوة" وجسدت دور امرأة مجنونة، طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسأل عن القطة في الشارع.