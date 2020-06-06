سلاف فواخرجي لأشرف زكي: "الله يحمي قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمنت الفنانة سلاف فواخرجي، الشفاء للفنان الدكتور أشرف زكي، بعد خضوعه لتدخل جراحي، لتركيب دعامة في القلب مؤخرا.

ونشرت سلاف صورة أشرف عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مُعلقة "سلامتك ألف سلامة، مابتستاهل إلا كل خير، بدعيلك الله يشفيك ويحمي قلبك لأنك زرعت بقلوب الناس حب واحترام كبير، وكنت صديق حقيقي للجميع".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت الخميس الماضي، عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية جراحية. ومن جانبها، طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.