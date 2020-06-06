تراند اليوم : هيفاء وهبى: " حسيت حالي عم بنحب لأول مرة"

تلقّت الفنانة هيفاء وهبي عدداً من رسائل الحبّ من قبل جمهورها، الأمر الذي فاجأها وأسعدها خصوصاً أنّ ما من مناسبة متوقّعة.
وغرّدت: "كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عم بنحب لأول مرة".
وتابعت: "ما بعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكراً من قلبي".
على الجانب الآخر ما زالت التطورات الصادمة تلف قضية النجمة اللبنانية ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وكان آخرها ما خرج به محامي وزيري من تصريح عن عدم وجود دعوى قضائية ضد موكله، على الرغم من تأكيد هيفاء على رفعها قضية ضده تتهمه بسرقتها في ملايين الدولارات.