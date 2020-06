كيت بلانشيت تجرح نفسها بمنشار آلي.. كيف حدث ذلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - قد لا يعرف كثير من الناس أن مشاهير الغرب رغم ثرائهم واقتراب ثروات بعضهم من النصف مليار،يعتمدون على أنفسهم في تنظيف وإدارة منازلهم،ويحبون إصلاح بعض مقتنياتهم بأنفسهم عبر معدات التصليح ،ومن هؤلاء: النجمة السينمائية العالمية كيت بلانشيت.

وتعرضت الممثلة السينمائية ومخرجة المسرح الأسترالية العالمية الشقراء كيت بلانشيت الحائزة على جائزتي أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب، لحادثة بسيطة ،لدى استخدامها منشاراً آلياً في منزلها ،أدت إلى إصابتها بجروح طفيفة ليست خطيرة.

وقالت كيت بلانشيت "51 عاماً" عن الحادثة: "أنا بخير.. لقد تعرضت لحادثة بسيطة لدى استخدامي المنشار الآلي، ما قد يبدو مخيفاً للغاية، لكن لم يكن الأمر كذلك". وتابعت: "لم أتعرض لأي سوء باستثناء جروح طفيفة في الرأس".

ويشار إلى أن كيت بلانشيت قد استمتعت مؤخراً بعودتها الناجحة للمسرح من خلال تقديمها مسرحية :"When We Have Sufficiently Tortured Each Other" وذلك على المسرح الوطني في لندن، برفقة نجم مسلسل "لعبة العروش" ستيفان ديلان، مقتبسة من مسرحية "باميلا" للروائي صاموئيل ريتشاردسون، وتدور أحداثها حول الطبيعة العنيفة للرغبة والحياة .

وكيت بلانشيت تحظى بتقدير فني واجتماعي واسع لتأييدها الكثير من القضايا الإنسانية،وإيمانها بمبادىء العدالة والمساواة بين البشر.

وهي في حياتها الخاصة امرأة قوية كما يتحدث أصدقاؤها عنها،ومنذ كانت شابة تحب الإعتماد على نفسها بكل شيء،وتؤمن بقدرة المرأة على فعل كل شيء بشكل جيد بدون مساعدة من أحد.

وكان آخر نشاط في السوشيال ميديا لكيت بلانشيت،هو نشرها صورة عناقها لإنجلينا جولي بأحد المهرجانات السينمائية،وأرفقت إلى جانبها تهنئة منها لأنجلينا جولي بعيد ميلادها ،متمنية لها السعادة .