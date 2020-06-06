بعد الرحيل المفاجئ للملحن أشرف سالم.. الموزع هاني يعقوب يتمم أعماله اللحنية

أعلن الموزع الموسيقي هاني يعقوب استكمال الأعمال اللحنية للراحل أشرف سالم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب يعقوب عن تفاصيل خطوته كموزع لألحان الراحل قائلاً: "أي حد من الشعراء اللي كانوا بيشتغلوا مع أشرف سالم، الله يرحمه، عنده ديمو بصوت أشرف لشغل

بينهم ياريت يبعتهولي حتى لو فكرة لحن بس بصوته من غير ديمو علشان نعرض الشغل ده، وأي حد ليه أغاني كانت بتتنفذ مع المرحوم وماخلصتش يكلمني وأنا هاخلص له شغله أيًا ما كانت المرحلة اللي وقفت عليها الأغنية سواء تيكات الآلات أو غنا أو مكس أنا تحت أمره هكمل أي حاجة بدأها أشرف وماخلصهاش.الله يرحمك يا أاشرف ويغفر لك ويصبرنا على فراقك".

يذكر أن الملحن أشرف سالم توفى مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ50 عاماً نتيجة لإصابته بذبحة صدرية، وكانت آخر أعماله الفنية التي ظهرت للنور مع ميريهان من خلال أغنيتها "فكك"، كلمات: ميريهان حسن، توزيع: محمد همام.