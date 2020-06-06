الزين بوراشد تستعد لطرح أغنية "بكره أحلى" في أغسطس المقبل

تستعد المطربة الصغيرة الزين بوراشد لتسجيل أغنيتها الجديدة "بكره أحلى" على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبومها الجديد "ضي القمر" الذي سيطرح في شهر أغسطس المقبل. تتعاون في هذه الأغنية مع مجموعة من المبدعين في دولة الكويت ومصر والأغنية "بكره أحلى" كلمات: عبدالله بن عبدالعزيز، وألحان: سند محمد، وتوزيع: أيمن محمود. في دولة الكويت ومصر والأغنية "بكره أحلى" كلمات: عبدالله بن عبدالعزيز، وألحان: سند محمد، وتوزيع: أيمن محمود. Advertisements من المقرر طرح الألبوم "بكره أحلى" على هيئة أغاني سينجل كل أسبوعين سيتم طرح أغنية على الجمهور العربي، ويحتوي الألبوم في معظمه على أغاني الأطفال باللهجة الكويتية وأغنيتين باللهجة المصرية. هيئة أغاني سينجل كل أسبوعين سيتم طرح أغنية على الجمهور العربي، ويحتوي الألبوم في معظمه على أغاني الأطفال باللهجة الكويتية وأغنيتين باللهجة المصرية. يذكر أن الزين بوراشد انضمت إلى بعض الأعمال الدرامية الصغيرة في الكويت وتبحث عن تجربة جديدة في التمثيل نحو مصر.

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