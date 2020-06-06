وزيرة الثقافة تدشن برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - اعرف" على اليوتيوب

تبدأ الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في تدشين فعاليات برنامج العروض المسرحية "إضحك - فكر - إعرف"، الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلاً فى فرقة مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، بالتعاون فرقة المسرح القومى، بقيادة الفنان إيهاب فهمي.

ويستلهم عدد من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى انطون تشيكوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الإثنين 8 يونيو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، حيث يقوم الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى بالتعريف بتشيكوف وإلقاء الضوء على

منهجه واسلوبه .

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قالت عبد الدايم إن تدشين برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - اعرف" يأتى فى إطار خطط تطوير وإثراء أنشطة المبادرة الإلكترونية الثقافة بين ايديك، وتم اختيار شعار البرنامج ليعكس مضمونه الذي يهدف الي استنهاض الوعى وزيادة المعرفة من خلال تقديم أعمال عالمية بالأسلوب الإبداعى المصري.

وتابعت، أن ثراء الفكرة يأتي من مشاركة عظماء ورموز المسرح الذين قاموا بتقديم التعليق على الأعمال المسرحية

وتحليل محتواها منهم جلال الشرقاوي، فهمى الخولى، عصام السيد، سمير العصفورى، الدكتور سناء شافع وغيرهم من العمالقة، وأضافت أن برنامج العروض يعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية ويحمل الكثير من الرسائل الإيجابية التى تسهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والقيم الأخلاقية السامية.



من جانبه قال الفنان سامح بسيون، إن برنامج اضحك - فكر - اعرف يضم مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من أعمال تشيكوف، مشيرًا إلى أن مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 إلى 50 ق ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمى من خلال أحد الرموز الفنية المصرية البارزة كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.