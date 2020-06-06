فيّ الشرقاوي تفجع بوفاة خالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة البحرينية فيّ الشرقاوي بوفاة خالها، صباح السبت 6 يونيو.

الفنانة البحرينية أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي عيسى بن الشيخ عبدالله بن عجلان”.

كما نعته شقيقتها الفنانة فوز الشرقاوي، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “‏إنا لله و إنا اليه راجعون، إنتقل الى رحمه الله تعالى خالي حبيبي ‫#عيسى_عجلان”.

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وأضافت: “اللهم ثبته عند السؤال ‏اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وثبت اقدامه والهمه حسن الجواب وطيب ثراه واكرم مثواه واجعل الجنه مستقره ومأواه وانس وحشته وامن غربته واجعل قبره روضه من رياض الجنه”.

وفيّ الشرقاوي ممثلة ومذيعة وشاعرة بحرينية، بدأت مشوارها مع طفولتها في ثمانينات القرن العشرين في التمثيل وشاركت بالعديد من الأعمال في بلدها البحرين ودول الخليج، شاركت بعام 1999 خلال المسلسل السعودي العولمة، لكنها ابتعدت عن التمثيل وتفرغت لتقديم البرامج وكتابة الشعر، وعادت مجدداً إلى التمثيل من مسلسل بنات شما عام 2010 واستمرت بعد ذلك، وعادت للنجاح في مسلسل لا موسيقى في الأحمدي في الكويت بعام 2019.

والدها هو الشاعر علي الشرقاوي ووالدتها الشاعرة فتحية عجلان وشقيقتها فوز ممثلة أيضا، وفي عام 2013 تزوجت من الفنان القطري عبد الله البكري، ولديهما ابن اسمه راشد.