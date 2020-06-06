آسر ياسين يرزق بمولوده الثالث.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان المصري آسر ياسين بمولوده الثالث، والذي أطلق عليه اسم “زين”.

الفنان المصري شارك جمهوره بمقطع فيديو طريف من كواليس مسلسل “بـ 100 وش”، أثنا تلقيه تهنئة من أبطال العمل بقدوم طفله الثالث.

آسر أرفق مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد ‘زين آسر ياسين’ #ب١٠٠_وش”.

وكان الفنان المصري آسر ياسين قد نشر مؤخرا مجموعة صور جمعته بزوجته، والتي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وكانا يرتديان نفس التيشيرت حيث رسم عليه ثلاثة أبناء وكتب عليه بالغة الإنجليزية “ثلاثة أقمار”.

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الفنان المصري أعلن من خلال هذه الصورة أيضا عن خط ملابس للأطفال جديد من إنتاج زوجته ووالدتها.

والفنان المصري آسر ياسين متزوج من السيدة كنزي عبدالله منذ سنوات، ولديه منها طفلين هما: “طاهر وأمين”.

وآسر ياسين شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “بـ 100 وش” وشاركه بطولته كل من نيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ودنيا ماهر، ومصطفى درويش، وحنان يوسف، وزينب غريب، وسلوى محمد علي، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج شركة العدل جروب.