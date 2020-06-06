مشاهير يتمتعون بقلب طيب.. لكنهم تزوجوا من أشرار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يرزق كل المشاهير بنعمة الحب الصادق أو الحب الحقيقي في حياتهم، فبعضهم قادته الظروف للدخول في علاقات عادت عليهم بالمشاكل وربما اللجوء لساحات القضاء في نهاية المطاف.

وهناك بالفعل كوكبة من النجوم والنجمات الذين لم يوفقوا في اختيار شركاء حياتهم بما يتناسب مع طبيعتهم الشخصية الطيبة، بل قادهم حظهم العاثر للارتباط بـ"أشخاص أشرار".

وربما تعرض هؤلاء المشاهير الذين يتمتعون بقلب طيب لكثير من المواقف الصعبة التي أضرت بصحتهم ونفسيتهم نتيجة ارتباطهم وزواجهم من أشخاص لم يكونوا على القدر ذاته من الطيبة، بل كانوا يتميزون بالخداع، حب السيطرة والخيانة، ولهذا لم تكن تكتمل تلك الزيجات. ونستعرض فيما يأتي قائمة بهؤلاء المشاهير الذين انكسرت قلوبهم نتيجة ارتباطهم بأشخاص لم يكونوا على قدر المشاعر والرومانسية الحالمة:

النجمة ساندرا بولوك

التي عاشت فترة صعبة مع طليقها، جيسي جيمس، وقررت في الأخير الانفصال والابتعاد عنه.

المغني بول مكارتني

الذي تعرض لفترة صعبة بعد زواجه من هيثر ميلز، إلى أن قررا الانفصال في مارس 2008.

المغنية الشهيرة ماريا كاري

التي عاشت في ظروف صعبة مع زوجها، تومي موتولا، الذي كان يفرض عليها مراقبة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، حتى عند ذهابها للحمام، حتى انفصلا في الأخير.

النجمة جينفر لوبيز

التي تعرضت لفترة صعبة مع زوجها، أجواني نوا، حتى بعد انفصالهما، حيث ظل يطاردها ويحاول ابتزازها، واتهمها فيما بعد بأنها كانت تفضل عملها على زواجها.

الممثلة الراحلة زازا غابور

التي حاول زوجها، فريديريك برينز فون أنهالت، أن يستغل وفاتها في ديسمبر 2016 قدر المستطاع، وهو ما اتضح من تركيزه في تصريحاته على هوليوود وعلى نفسه أكثر من زوجته الراحلة، وهو ما أثار حفيظة واستهجان كثيرين وقتها.

روبرت كارداشيان

الذي تزوج كريس جينر عام 1978، لكن بحسب ما كشفته ابنتها، كلوي كارداشيان، فإن والدتها "جينر" هي التي تسببت في تدمير حياتها. كما سبق لجينر نفسها أن اعترفت بأن خيانتها لزوجها كانت أكبر خطأ اقترفته في حياتها.

النجمة كيم كارداشيان

التي عانت فترة صعبة مع زوجها الأول، دامون توماس؛ إذ كانت تبلغ من العمر وقتها 19 عاما، وذلك عام 2000، حتى انفصلا في الأخير بعدها بـ 4 أعوام.

الشخصية التلفزيونية بيثيني فرانكل

التي تعرضت لفترة صعبة مع زوجها جاسون هوبي؛ إذ لم يستمر زواجهما سوى عامين، حيث تزوجا في 2010 وانفصلا في 2012.

عارضة الأزياء كريستي برينكلي

التي عانت من خيانة زوجها، بيتر كوك، وانفصلا في 2007.

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النجمة آن هاثاواي

وواجهت آن صعوبات مع زوجها رجل الأعمال الإيطالي، رافائيلو فولييري، الذي كان يمارس بعض الأعمال المخالفة للقانون، وقبض عليه في 2008 بتهمة غسيل الأموال.

النجمتان روبن رايت ومادونا

واللتان تزوجتا شون بين، واتُهِمَ من كلتيهما بأنه كان يعاملهما معاملة مروعة.

المغنية تينا ترنر

وعانت تينا بشكل كبير من العنف المنزلي مع طليقها ايكي ترنر، الذي كان يتعامل معها بمنطق الوصاية الفنية، حيث كان له دور في زيادة شهرتها ونجوميتها.

المغنية إيمي واينهاوس

التي كانت تعيش حياة صعبة مع زوجها، بليك فيلدر المدني، قبل وفاتها في 2011.

الممثلة روبن جيفنز

والتي مرت بمرحلة صعبة في حياتها مع زوجها الملاكم مايك تايسون.

النجمة بريتني سبيرز

مرت بريتني بحياة صعبة مع طليقها، صديق الطفولة جاسون ألكسندر، حيث لم يستمر زواجهما سوى 55 ساعة عام 2004.

النجمة ميلاني براون

قررت ميلاني الانفصال عن زوجها، ستيفن بيلافونتي، بعد زواج استمر أكثر من 10 أعوام.

الممثلة كاثي غريفن

التي لم توفق في ارتباطها برائد الأعمال، ماتيو مولين، حيث انفصلا في 2005 بعد زواج استمر 4 أعوام.

الممثلة والعارضة آلي لاندري

التي لم تكن موفقة في زيجتها من ماريو لوبيز، الذي اعترف بخيانته لها.

الممثلة لانا تيرنر

والتي تعرضت لتهديدات بالقتل بـ "موس الحلاقة" من قبل حبيبها، جوني ستومباناتو، حين حاولت الابتعاد عنه، وعاشت معه فترة عصيبة ومرهقة نفسيا بشكل كبير.