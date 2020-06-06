إليسا تحدث ضجة بدخول أستوديو لمقابلة سياسية على الهواء.. شاهدي ما حدث

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخلت المطربة اللبنانية إليسا في مقابلة سياسية على الهواء مباشرة عبر برنامج "صار الوقت" على قناة Mtv والذي كان يستضيف الوزير والنائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وذلك عقب الانتهاء من حفلها الافتراضي الذي أحيته عبر منصة "شاهد vip" حيث فاجأت إليسا مقدم وضيوف البرنامج بدخولها على الأستوديو.

وأحدثت إليسا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح بين الأكثر تداولًا بين المتابعين وقالت إليسا خلال مغادرتها الاستوديو إن هذا المقطع أصبح تريندا وقت عرضه، وهو ما حدث بالفعل ربما؛ لأن حفلها الذي أحيته أيضًا كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى المتابعون أن موقف إليسا عفوي يدل على شخصيتها المحبوبة من جمهورها، خاصة وأن حديثها مع النائب سليمان فرنجية شكّل جذبًا من نوع خاص، حيث أعربت عن محبتها له وأنها لم تستطع تفويت لقائه عندما علمت أنه في مقابلة متلفزة بالقرب من حفلها، مضيفة: "عرفت إنك موجود قلت خلص الحفلة وأجي، غيرت ثيابي في 3 دقايق عشان أجيلك".

وأكدت إليسا أنها لا تتفق مع سليمان فرنجية في كل آرائه السياسية إلا أنها تحترمه كثيرًا كونه صادقا خاصة وأنه لم يكذب في أي موقف له، معربة عن سعادتها بالسماح لها بمقابلته والسلام عليه، لافتة إلى أنها عندما شاركت في المظاهرات اللبنانية وكانت تقول: "كلن يعني كلن" أي محاسبة الجميع على ما اقترفوه بحق لبنان والمدان يعاقب والمظلوم يقال له معذرة.

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من جانبه رد الوزير اللبناني عليها، قائلًا: "بنشكرك وفخر كبير إنك تيجي لعنا على الاستوديو.. تعرفنا عليكي قبل وأتصور تركتي أثر كبير وشكرًا ليكي هيدا لبنان انه لازم نتحاور حتى لو نختلف بالسياسة"، لترد عليه إليسا قائلة: "بتمنى شي نهار أشوفك في الجمهورية لأني بحترمه يكون رئيسي وهو فرض احترامه على العالم كله وأنا واحدة منه".

وأكدت إليسا أنها دائمًا ما تحترم الشخص الصادق الذي لا يختلق قصصًا من مواقف لكي يبرر شيئا ما؛ ما دعا فريق العمل بالبرنامج وراء الكواليس إلى أن يصفق لها، وعند مغادرتها حرصت على السلام على سليمان فرنجية وتقبيله رغم كورونا حيث أكدت أنها ليست مصابة ولذلك قبلته وهو ما فعلته مع مذيع البرنامج أيضًا، وبعد مغادرتها طلب منها فريق البرنامج العودة لالتقاط صورة مع الوزير اللبناني ولبت الطلب سريعًا.

واستطاعت إليسا أن تكون حديث الجمهور على مدار الساعات الماضية بسبب حفلها الأول الذي أحيته عبر "اليوتيوب" بتقنية البث المباشر ودخل اسمها ضمن دائرة اهتمام الجمهور حتى تصدرت التريند عبر محرك البحث غوغل إضافة إلى تدشين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #مكملين_مع_إليسا ومن خلاله عبروا عن إعجابهم بالحفل الذي أحيته نجمتهم المفضلة في ظل قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا.