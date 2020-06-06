بعد إصابة فهد السلامة وزوجته.. كورونا يطال ابنتهما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الكويتي فهد السلامة عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، لتلحق بذلك والدتها ووالدها في المستشفى بعد تأكد إصابة ثلاثتهم.

وطالب الإعلامي الكويتي متابعيه عبر حسابه في "تويتر" بالدعاء لابنته بالشفاء، إذ كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله أطلب من الله ومنكم الدعاء تمت إصابه ابنتي بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقلها لترقد بقرب والدتها بمستشفى جابر الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذه كبدي... اللهم احرسها بعينك التي لاتنام، اللهم نجها من ظلمات البر و البحر ونجها من كل كرب".

وكانت قناة "سكوب" الكويتية قد كشفت قبل يومين عبر حسابها الإخباري على "تويتر" عن قطع البث عن القناة خلال تقديم الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه "صوت الشعب" وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وكتب حساب القناة: "قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل".

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ولتأكيد إصابة فهد السلامة، كتب الإعلامي علي أحمد، زميله في ذات القناة، والذي يقدم برنامج "هنا الكويت"، تغريدة أكد فيها إصابة فهد السلامة بكورونا معلنا وقف العمل بالقناة في اليومين المقبلين لإعادة التعقيم وفحص جميع العاملين بها، إذ كتب: "أصيب الزميل العزيز فهد السلامة في قناة سكوب بفايروس كورنا وعليه ستفقدونا يومين عالهواء لإعادة التعقيم وفحص فريق العمل كله من فنيين ومخرجين وإدارة .. سامحونا وادعولنا".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان فهد السلامة تدهور الوضع الصحي لزوجته المصابة بالفيروس ووصول حالتها إلى مرحلة خطيرة ومتأخرة، فكتب قائلا: "أحبتي في الله.. أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد .. اللهم ياشافي ياقادر على كل شيء يامخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يامن تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفاء مرضانا أرجو منكم الدعاء ربنا هو الشافي المعافي تحياتي لكم".

وتعاطف الكثير من المتابعين مع فهد السلامة وأسرته، وأطلق العديد من المتابعين تغريدات دعوا فيها بالشفاء لهم.