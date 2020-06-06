شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة بعد إجراءها عملية جراحية : الحمد لله حالتى الآن مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة أمينة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن حالتها الآن أصبحت مستقرة بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية حيث كانت تعانى من ورم فى الحالب الأمر الذى اكتشفته بعد قيامها بعمل التحاليل اللازمة، مشيرة إلى أنها بدأت تتحسن وتشكر ربنا على كل شىء، وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب الخاص بها .

وطرحت أمينة مؤخرا كليب "خليك فى البيت" بمشاركة شيبة من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر.

Advertisements

وطرحت المطربة أمينة أغنية مؤخرا بمناسبة عيد الأم بعنوان "ادعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

على جانب آخر طرحت المطربة أمينة العام الماضى آخر ألبوماتها الغنائية، الذى يحمل عنوان "اللى راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على اغانى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، وكان الألبوم قد ضم 10 أغنيات هى "سيدى" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "فى شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللى راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، "الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق وغيرها من الأغنيات.