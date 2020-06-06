شذى حسون تطرح أحدث أغانيها بعد إعادة توزيعها .. "أخاف أحجي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة العراقية شذي حسون، أحدث أغانيها "أخاف أحجى"، على موقع يوتيوب، من كلمات علي خصاف، وأعاد توزيعها حسام الدين، والإخراج الموسيقي على القاسم، ويقول مطلع الأغنية : أخاف أحجى..وعلية الناس يقلون..تولع بالمحبة..وصار مجنون"، وكانت شذى قد طرحت التيرز الخاص بالأغنية خلال اليومين الماضيين. من ناحية أخرى طرحت شذى حسون مؤخراً أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال، من كلمات الشاعر خالد المريخى، وتوزيع حسام كامل، وتولى علاء الأنصارى مهمة إخراج الكليب. Advertisements الأغنية قدمتها شذى حسون باللهجة المغربية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، خطفت به شذى حسون الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية وكليب طربي بامتياز، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي وأسلوب رشيق. يذكر آن شذى حسون نعت الفنان الراحل كامل إبراهيم، الذى رحل فى فترة الماضية بعد صراع مع المرض، قائلة، حزينة جدًا على وفاة ممثلنا الراقي واللي تعلمت منه في أول دور بطولة وياه، الله يرحمه كامل ابراهيم، الوطن العربي فقد فنان كامل.

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