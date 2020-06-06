شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين ترثى الملحن أشرف سالم بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثت الفنانة ميرهان حسين صديقها الملحن أشرف سالم، الذى توفى الخميس الماضى، وأعلن نبأ وفاته كل من الشاعر بهاء الدين محمد، والفنان رامى جمال، عبر صفحاتهما على منصات التواصل الاجتماعى، وعلى الفور توالت كلمات النعى والرثاء لتوديع الملحن الشاب.

ونشرت ميرهان فيديو يجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام حيث يقوم بالعزف بينما تقوم هي بالغناء، وكتبت قائلة: "ياريت الليلة دي تعود تاني ترد فيك الروح واشوفك تاني مرة واحدة.. فراقك صعب أوي يا صاحبي.. كنت ليا نعم الصديق كلمة صديق دي اتعملت ليك أنت لازم يوصفوا معنى الصداقة بإسمك.. يا محترم يا جدع يا خلوق يا حنون يا موهوب".

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وأضافت: "رحلت لكن هتفضل حي ترزق في نفسي وذكرياتي اللي شاركتني أصعب مافيها برجولة منقرضة في هذا الزمان وستظل في قلب كل اللي بيحبوك.. والنبي ادعوله يستحق والله ما هو ربنا بياخد أحسن الناس ولا ازكيك يا أشرف على الله ونعم بالله".