شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فهيم أحد أبطال "البرنس" نسخة طبق الأصل من الزعيم "سعد زغلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد فهيم، أحد أبطال مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، والذى عرض فى شهر رمضان المنقضى، عن صورة له تظهر مدى الشبه الكبير بينه وبين الزعيم "سعد زغلول" قائد ثورة 1919، ويبدو أن الصورة هى إحدى الشخصيات التى سيقدمها فهيم خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن الصورة عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" صحبها بتعليق "طب أهو" إشارة منه لتقديم تلك الشخصية فى أحد الأعمال السينمائية أو الدرامية .

وعلى جانب آخر، كان قد صرح فهيم فى أحد المقابلات التليفزيونية أن الفنان الراحل خالد صالح، كان قد أوصاه بأن يكون على قدر كبير من الوعى فى مهنة التمثيل، لافتاً إلى أن يكون قد كلامه، ما لا يقدر على فعله لا يفعله ويعترف بذلك.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.