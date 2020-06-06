شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب حب الفنانة هند صبري لاسم إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة هند صبرى، على إعادة نشر تغريده أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، لماذا تحب هند اسم إبراهيم.

وجاء فى التغريده،"فى دراسة جدية أنا توصلت لحاجة مهمة جدا هى إن هند صبرى بتحب اسم إبراهيم وممكن ترتبط بيك علشانه ابراهيم الابيض و إبراهيم هليوبليس عاوزة ورد يا إبراهيم" لتعيد هند نشرها معلقه عليها بايموجى ضاحك.

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شاركت النجمة هند صبرى جمهورها بصورة بالأبيض والأسود وتظهر بها بإطلالة قديمة وهي ترتدي نضارة وقبعة، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" السفر عبر الزمن"، ونالت إعجاب عدد كبير من معجبيها

واحتفلت الفنانة هند صبرى، بعيد ميلاد والدتها، منذ أيام، بنشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت هند فى تعليقها على الصورة لتهنئة والدتها، "كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وابنتى وجدة بناتى.. الله يحفظك ويطول فى عمرك".

يشار إلى أن النجمة هند صبرى، عادة ما تقضى معظم وقتها خلال العزل الصحى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة لأخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".

وقبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.