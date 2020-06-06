شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة البدايات لكن النهايات غير.. موسم الأزمات العاطفية للمطربين فى 2020 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الوسط الغنائى العديد من الخلافات بين المطربات وأزواجهن خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى شغل جمهور منصات التواصل الاجتماعى بمختلف فئاته، خاصة أن بعض خلافات موسم الأزمات العاطفية وصلت إلى أروقة المحاكم.
فى هذا الفيديو نستعرض موسم الأزمات العاطفية على المستوى الفنى، الذى بدأ بالفنانة أصالة، ووصل مؤخرا إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب.
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