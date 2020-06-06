شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف يكشف حقيقة تقديم جزء ثانى من مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست عمرو سمير عاطف أنه يستعد لكتابة الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" الذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا وشارك فى بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعى وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وآخرون وأخرجه ياسر سامى .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لايعلم موعد طرح الجزء الجديد حتى الآن فمن الممكن أن يقدم فى موسم رمضان المقبل أو الذى يليه .

وأعرب عمرو سمير عن سعادته بردود الافعال التى تلقاها عقب طرح مسلسل "النهاية" مشيرا انها فاقت توقعاته نظرا للقصة التى يتناولها العمل وفكرته عن التنبؤ بالمستقبل .

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.

ويعد النهاية" التعاون الثانى بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدمت معهما مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، ورامز أمير، ومحمود حجازى، وسامى مغاورى، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، ومى القاضى، وأمانى كمال، منى ممدوح، إسماعيل شرف.