شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب متمنية الشفاء لـ أشرف زكى:" نقيب ترفع له القبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة إلى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، متمنية له الشفاء العاجل من وعكته الصحية الأخيرة التى تعرض لها.

وغردت مايا، عبرحسابها على تويتر، قائلة:"السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر، المخرج الدكتور الصديق المحبّ دكتور أشرف زكى ألف سلامة عليك ويرجّعك لينا أقوى".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب خلال الأيام الماضية يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.