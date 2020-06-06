شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان عبر انستجرام: والله اللى مريت بيه.. لو حد غيرى كان جاله جنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت الفنانة نورهان مع الجمهور بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية والمهنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت نورهان صورة جديدة لها على انستجرام وعلقت: "طب والله بعد اللي مريت بيه.. حد غيري كان جاله جنان.. الحمد لله.. فعلاً انا Blessed".

يشار إلى أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.

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