شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لـ"نوال الزغبى": لازم نكون صحاب.. أنا لليوم مانسيت تبولتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أصالة نصرى، رسالة إلى النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عقب حديثها عنها بأحد البرامج اللبنانية، بأنها فنانة كبيرة وصوتها رائع، وإنها كانت أقوى منها في أزمة طلاقها.

ونشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع انستجرام "فيديو"من لقاء الفنانة نوال الزغبى بإحدى البرامج، قائلة:"أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك".

وأضافت:"وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها، ومتل مو شايفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب".



أصالة عبر حسابها بموقع انستجرام

وردت نوال الزغبى، على الفنانة أصالة، قائلة" حياتي صولا انا بحبك كتير وبحترمك كتير وقريبا أطيب صحن تبولة بس تكوني ببيروت".

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وفيما يتعلق بأعمالها الفنية، يذكر أن المطربة أصالة، بدأت التحضير فى نهاية شهر مايو الماضى، لأغنية جديدة تجدد فيها التعاون مع الشاعر محمد أبو نعمة، بعد النجاح الذي حققوه معاً بأغنية "بنت أكابر"، ويقدمها أبو نعمة بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور بحسب تصريحاته السابقة لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

وفى سياق آخر، كانت قد أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى قدمتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايات أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

أما عن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب" وصلت إلى نحو 11 ونصف مليون مشاهدة فى شهرين، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.