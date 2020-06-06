فن ومشاهير

فى عيد ميلادها.. كيف توسط أحمد رمزى لآمال رمزى لتعمل مع عمر الشريف ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة آمال رمزى، التي لمع اسمها منذ فترة السبعينات من خلال أدوارها المختلفة في الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية ورغم حصولها على دور البطولة المطلقة إلا إنها استطاعت أن تثبت وجودها وتصنع اسمها من خلال العديد من الأفلام الناجحة مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين"، وفيلم "التوت والنبوت"، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وأصبحت اسمها معروفا لمحبيها.

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الفنانة آمال رمزى لها العديد من الأعمال الناجحة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، فقد شاركت منذ انطلاقتها الأولى من خلال مسرح الريحانى، حيث قدمت مسرحية "حب ورشوة ودلع"، و "حكاية 3 بنات"، و"واحدة بواحدة"، و"الكلامنجية"، وشاركت من خلال الأعمال الدرامية من خلال مسلسل "من الجانى"، و "هروب"، و"الكهف والوهم والحب"، و"شفيقة ومتولى"، "الدجال"، وغيرها من الأعمال الدرامية.

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وحققت أيضا نجاح من خلال عدة أفلام في السينما المصرية منها، إشاعة حب، شياطين الشرطة، البيه البواب، القرداتى، التوت والنبوت، فتوة الناس الغلابة، مطلوب حيا او ميتا، دليل الاتهام، البعض يذهب للمأذون مرتين، الحب في طريق مسدود، ذئاب على الطريق، امرأة تسكن وحدها، رجال في المصيدة، سفاح النساء، يوم الحساب، سارق المحفظة.

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وكشفت الفنانة امال رمزى في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأن أختارت اسم رمزى بجوار اسمها من شدة حبها للفنان أحمد رمزى، الذى لم يرفض ابدا ورحب بشكل كبير ومنحنى اسمه، فهو كان على المستوى الانسانى شخصا راقيا ومتعاونا بشكل كبير مع زملائه، كما أنها طلبت منه أن يتوسط لها بأن تشارك النجم عمر الشريف في أي عمل سينمائى لأنه نجمها المفضل، ورحب احمد رمزى بذلك ولم يتردد لحظة في مساعدتها ورتب لها موعدا مع النجم عمر الشريف، الذى بالفعل تعاونت معه في أحد الأعمال السينمائية.

 

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