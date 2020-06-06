شكرا لقرائتكم خبر عن أوعى يجيلى كورونا يا فاطمة..أبناء حسن حسنى يكشفون اللحظات الأخيرة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان الكبير الراحل حسن حسني،في أحد اللقاءات التليفزيونية بحزن شديد تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته ، قائلة: "إنه شعر بإعياء قبل وفاته، وتم نقله للمستشفى يوم الخميس لإجراء فحوصات طبية".

وتابعت فاطمة حديثها فى تصريحات تليفزيوينة : قائلة : "والدى كان بيهزر معايا وبيطمني قالى متقلقيش، وشعر ببعض المغص ونصحنا الطبيب بنقله المستشفى لافتة إلى أنه بعد عمل الفحوصات الطبية، تبين حاجته لإجراء عملية قسطرة في القلب، وقالي إوعي يجيلي كورونا من الناس اللي هنا دي هاتيلى كمامة .

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وفى السياق ذاته، روى هشام حسن حسنى، نجل الفنان الكبير الراحل اللحظات الأخيرة قائلاً: دخلنا المستشفى من سنة أو سنتين فى حالة حرجة وكان تعبان جدا، والمرة دى تعب جامد، روحنا المستششفى قالوا لازم نعمل قسطرة، وبعد 5 ساعات توفاه الله، مشيراً إلى أننا لم نتوقع عدم العودة به إلى المنزل، الحمد الله على كل شئ.

يشار إلى أن النجم الكبير حسن حسنى توفى يوم 30 مايو الماضى، وكان حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، كما شارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، إخراج خالد مرعى، وتأليف عبد الرحيم كمال.