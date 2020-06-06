شكرا لقرائتكم خبر عن نبذة عن حياة الأم الحنون فى السينما المصرية عزيزة حلمي .. في ذكري ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدت في مثل هذا اليوم 6 يونيو 1926 عزيزة حلمى التي برعت فى تجسيد دور الأم خلال مشوارها الفنى، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، كما استطاعت بأدائها أن تقدم مثالا حقيقيا للأم المصرية بطباعها وحنانها وتضحيتها، ومن منا ينسى ظهورها اللافت بإحدى كليبات أغنية "ست الحبايب" بصوت الفنانة الراحلة فايزة أحمد.

بدأت حلمي رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دوراً في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946.

اشتهرت بتأديتة دور الأم التى تخاف على أولادها، وتكافح فى تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبادئ بداخلهم، ومن أشهر هذه الأفلام، "ظلمونى الناس" و"حماتى قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"شاطئ الأسرار".

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يتجاوز عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم، أهمها، "عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الأميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الأسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة".

رحلت عزيزة حلمي عن عالمنا في يوم 18 إبريل من عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا.