شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيفاء وهبى تشكر نوال الزغبى بعد دعمها فى مشكلتها مع مدير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخلافات التى طالت هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيرى والتى وصلت بينهما إلى المحاكم، علقت الفنانة نوال الزغبى على هذا الأمر فى أحد البرامج اللبنانية، وقالت: "أنا دائما أتعاطف مع المرأة ضد الرجل، أكيد أنا معها والله ينصرها، وأكيد معاها حق.. الله ينصرها بحبك يا هيفاء".

من جانبها قامت هيفاء وهبى بإعادة نشر الفيديو الذى قالت فيه نوال الزغبى هذا الكلام، وعلقت عليه قائلة: "شكرا عزيزتي نوال" عبر صفحتها "تويتر".

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى الفترة الأخيرة كانت حديث السوشيال ميديا بعد الخلاف الذى وقع مع مدير أعمالها محمد وزيرى، وتداولت أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما تلتزم النجمة الصمت فخرج وزيري للعلن وأعلن زواجه السري منها.

Advertisements

وكتبت هيفاء عبر حسابها تويتر: "‎ادعاء إثبات زواج.. المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة.. وسأتخذ بعد انتهاء الأجازة ‏القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا‎".