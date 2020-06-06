محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع منتخب مصر للملاكمة في رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الفنان محمد لطفي، صورة له خلال مشاركته مع منتخب مصر للملاكمة في رومانيا عام ١٩٨٦.
وكتب لطفي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "منتخب مصر للملاكمة، رومانيا عام ١٩٨٦.. عميد توفيق مظهر، مصطفى القليني، جلال الجندي محمد لطفي".
يذكر أن محمد لطفي شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل"النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة.
كما شارك في بطولة مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.
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