هالة صدقي لـ"الخليج 365": دراما الـ١٥حلقة أفضل وذات إيقاع سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة هالة صدقي، إن سبب موافقتها على المشاركة في مسلسل "ليه لأ"، الذي يعرض حاليا على منصة شاهد VIP، أن الفكرة نفسها أعجبتها.

وقالت صدقي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عجبني الصراع في التربية، يمكن عشان أنا عندي أولاد.. فاختلاف التعليم والثقافة، وهنمشي إزاي.. هل هما اللي هيمشونا ولا إحنا اللي هنمشيهم، هما صح ولا غلط، المسلسل بيتكلم عن كده".

وتابعت: "المسلسل يرصد من خلال دوري الذي أقدمه، الصراع بين البنت والأم".

وعن انتماء المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ١٥ حلقة، قالت: "ده الصح.. لما يكون فيه عندي موضوع سخن والإيقاع سريع بيبقى أحلى، وزمان كله كان ١٥ حلقة".

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وأضافت: "شركات الدعاية والإعلان، الحقيقة هي اللي فرضت علينا حكاية الـ ٣٠ حلقة، والناس بقت تزهق وتسيب المسلسل، وكان عندنا كُتاب كتير يقدروا يسدوا ٣٠ حلقة وكان معانا ممثلين، فمثلا مسلسل (آرابيسك)، هتلاقي فيه مليون نجم من حسن حسني لصلاح السعدني ربنا يديله الصحة، لكرم مطاوع لهدى سلطان لسهير المرشدي لهشام سليم، كل واحد فيهم يشيل مسلسل، وكإنتاج معندناش اللي يشيل هذا الكم من النجوم، ومعندناش الكتاب اللي عندهم فكر كبير، والحقيقة الكتاب الكبار دول اختفوا ومش عايزة ألوم عليهم، ولكن اختفوا من الساحة وميبقاش فيه مؤلف يقدر يشيل ٣٠ حلقة".

وكانت هالة صدقي، قالت لمصراوي، في تصريحات سابقة: "هذا العمل يعد تجربة جميلة بالنسبالي لأن كل الناس اللي في المسلسل شباب ومجموعة كلها شبابية، وأول مرة أشتغل معاهم كممثلين وإخراج وتصوير".

وعن تأجيل المسلسل وخروجه من العرض في رمضان المنقضي، قالت: " كنا بنشتغل في ظروف صعبة أوي، وللأسف كنا في عز الكورونا، وكنا داخلين متأخر، فكان صعب علينا كلنا، فتوقفنا، وعشان كدا ملحقناش شهر رمضان، وأنا شايفه عرضه في هذا التوقيت مصلحة للعمل، بعيدا عن زخم كبير جدا للأعمال في رمضان، وكويس إننا نازلين في وقت فاضي".

ينتمى مسلسل "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، تأليف ورشة سرد، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، أمينة خليل، وعدد من الفنانين.