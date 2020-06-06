وفاة مذيع سعودي غرقًا.. هكذا نعاه زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الإعلامي السعودي زياد بن سعد الشهري، عن وفاة زميله الإعلامي علي حكمي، غرقا في البحر.

ونشر الشهري، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏قبل أقل من ٣ ساعات يصور سناب، وعايش حياته وفرحان بالأمطار..

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والآن هو في ذمة الله !.. الحياة قصيرة جداً جداً جداً.. الله يغفر لك و يرحمك.. علي حكمي في ذمة الله".

وتصدر خبر وفاة المذيع السعودي علي حكمي، اليوم السبت، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، جراء حادث مؤلم تعرض له أثناء تواجده في منطقة جازان بالمملكة.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت بأن سبب وفاة علي حكمي مقدم الفعاليات السعودي الشاب، هو غرقه في أجواء العاصفة ببحر منطقة جازان، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أمراض وكان قد ظهر قبل ساعات من رحيله.