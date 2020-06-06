صورة..ظهور نادر لناهد السباعي مع جدتها هدى سلطان

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة نادرة لها مع جدتها الفنانة القديرة هدى سلطان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت ناهد على الصورة داعية لجدتها :"اللهم ارحمها واغفر لها وعافها واعف عنها". يذكر أن ناهد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "النهاية"مع يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو،من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو،من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

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