اجتاز الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة "غيب"، حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم. يذكر أن آخر إصدارات فضل الغنائية كانت من خلال أغنية "بتوحشيني" التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:علي أباظة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع.. فضل شاكر يتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "غيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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