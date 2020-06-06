نداء شرارة تسجل أكثر من 40 ألف مشاهدة بأغنية "ِشروط" على يوتيوب

حصلت الأغنية الجديدة للفنانة نداء شرارة على أكثر من 40 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 على طرحها عبر

موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: إيهاب غيث، ألحان: محمود أنور، توزيع: جان ماري

رياشي.

يذكر أن نداء قد طرحت مؤخراً أغنية "بس يقبرني" وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: تيم، ألحان وتوزيع: جان ماري رياشي.