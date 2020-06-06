فيديو..ميريهان حسن عن الراحل أشرف سالم:رجولة منقرضة في هذا الزمن

نشرت الفنانة ميريهان حسن فيديو غنائي لها برفقة الملحن الراحل أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت ميريهان على الفيديو قائلة:" ياريت الليلة دي تعود تاني ترد فيك الروح و اشوفك تاني مرة واحدة.. فراقك صعب اوي يا صاحبي ..كنت ليا نعم الصديق كلمة صديق دي

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اتعملت ليك انت لازم يوصفوا معنى الصداقة بإسمك .. يا محترم يا جدع يا خلوق يا حنون يا موهوب .. رحلت لكن هتفضل حي ترزق في نفسي و ذكرياتي اللي شاركتني اصعب مافيها برجولة منقرضة في هذا الزمان و ستظل في قلب كل اللي بيحبوك ..والنبي ادعوله يستحق والله ماهو ربنا بياخد احسن الناس و لا ازكيك يا أشرف على الله و نعم بالله".

يذكر أن الملحن أشرف سالم قد توفى مساء امس الخميس، عن عمر يناهز الـ 50 عاماً نتيجة لإصابته بذبحة صدرية، وكانت آخر أعماله الفنية التي ظهرت للنور مع ميريهان من خلال أغنيتها "فكك"، من كلمات:ميريهان حسن، توزيع:محمد همام.

شاهد الفيديو من هنا

