صورة..إ طلالة قديمة لـ أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة قديمة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق حاتم مازحاً:"أيام ماكنت شمسية"، وعلق متابعيه

على الصورة بحبهم لها، وأبدوا اعجابهم بملامحه التي لم تتغير منذ ذلك الوقت.

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يذكر أن حاتم يستعد لعرض فيلمه الجديد"الغسالة" ويشاركه البطولة الفنان محمود حميدة، الفنانة هنا الزاهد، ويعتبر هو التعاون الثاني لهما، بعد نجاح ثنائيتهما في فيلم "قصة حب" الذي حصل على نجاح جماهيري كبير وقت عرضه.