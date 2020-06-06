أصالة لـ نوال الزغبي: لازم نكون صحاب

وجهت الفنانة أصالة رسالة للفنانة نوال الزغبي، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جاءت الرسالة رداً على كلام الزغبي عن أصالة في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، حيث قالت:" أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي

ومنّك ، وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير ، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا ، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها ، ومتل مو شايفتيني قدرت ، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب ".

يذكر أن آخر إصدارات أصالة الغنائية كانت من خلال أغنية "شامخ" عبر موقع الفيديوهات الشهير "]وتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 12 مليون مشاهدة.