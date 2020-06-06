لقاء سويدان تدعو لأشرف زكي بالشفاء

دعت الفنانة لقاء سويدان لنقيب، المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن يتم الله شفائه، وذلك عبر نشرها صورة له بجانب الكعبة ودعت الله أن يشفيه في القريب العاجل.
علقت سويدان على الصورة قائلة " ألف سلامة عليك ربنا يشفيك شفاء لا يغادره سقمًا يا دكتور أشرف استاذي واخي الكبير ونقيبي لك أيادي بيضاء علىكل فناني مصر "
يذكر أن الفنانة لقاء سويدان قد قررت اعتزال التمثيل والغناء العام الماضي وقد أوضحت أن قرارها هذا نهائي وبغير رجعه. شاركت لقاء قبل اعتزالها في مسلسل البيت الكبير مع لوسي وأحمد بدير.
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