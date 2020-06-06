غدًا.. محمد علاء ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس

يحل الفنان محمد علاء ضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يذاع على قناة النهار، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد الأحد. مساء الغد الأحد. ومن المقرر أن يتحدث "علاء" خلال الحلقة عن كواليس دور "ياسر" في مسلسل البرنس، وكيف تابع ردود فعل الجمهور، ويتحدث أيضا عن مشاركته في جمع سالم مع الفنانة زينة في السباق الرمضاني 2020. ردود فعل الجمهور، ويتحدث أيضا عن مشاركته في جمع سالم مع الفنانة زينة في السباق الرمضاني 2020. يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يعرض أيام السبت، والأحد، والإثنين من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

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