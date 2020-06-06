حسني شتا يدعو لأشرف زكي بالشفاء العاجل

نشر الفنان الشاب حسنى شتا مجموعة صور له مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.
وعلق على الصور داعيًا من الله تمام الشفاء لأشرف زكي وعبر عن مدى حبه لهمعتبرة أخاه الكبير ووالده الثاني وصديقه، كذلك أوضح شتا بعض الصفات التي يتمتع بها أشرف زكي مثل الطيبة والجدعنة ومساندته للجميع كذلك إخلاصه وتفانيه في العمل.
تفاعل العديد مع منشور حسني شتا فحصل على أكثر من ألف إعجاب والكثير من التعليقات من الجمهور داعين الله لأشرف زكي بتمام الشفاء.
يذكر أن حسني شتا شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ليالينا 80 مع عدد من النجوم من بينهم خالد الصاوي، إياد نصار، غادة عادل وغيرهم.
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