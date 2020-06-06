معلومات تكشف مهن المشاهير العرب قبل الشهرة

لم يلد بعض المشاهير العرب أغنياء وملعقة الذهب في أفواههم، بل كان لهم ماضي مليء بالتعب والجهد والعمل الشاق ليصلوا الى حياة الرفاهية والمنازل الفخمة والسفر والماركات العالمية، بالاضافة الى المجوهرات الثمينة .

نعرض أهم نجمات ونجوم العالم العربي بالأسماء والمهن التي مارسوها قبل دخولهم عالم الشهرة:

نجوى كرم كانت معلمة مادة الجغرافيا سابقاً في مدرسة الشرقية في مدينة زحلة اللبنانية.

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كاظم الساهر عمل في محل للبوظة قبل تخرجه من معهد المعلمين، اذ كان مدرساً لمادة التربية الفنية في الموصل.

راغب علامة كان يعمل في مجال المكيفات الهوائية في العراق.

عاصي الحلاني كان يعمل في مجال البناء.

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وائل كفوري كان يرغب بافتتاح صالونه الخاص بعد أن عمل في صالون حلاقة للرجال.

محمد عبده، عمل في محل لبيع المكسرات والحلويات وعندما بلغ عمر 16 عاماً، شق طريقه نحو النجومية.

تامر حسني هو أكثر من عانى في حياته وطفولته، فعمل في البناء، وفي محطة وقود، وكان بائعاً متجولاً للعطور، واكتشف حبه للغناء في الجامعة وقام باحياء حفلات جامعية ومنها الى النجومية.

اليسا بدأت مهنتها من خلال المسرح الساخر إلى جانب وسيم طبارة.

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