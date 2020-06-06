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بعد أن قامت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد بنشر لوك حلقة برنامجها "في Male" عبر حسابها على "انستقرام"، انهالت عليها الكثير من التعليقات الايجابية التي أشادت بحسن اختيار كارلا للوك، والذي وجد فيه الكثيرين بأنه جديد عليها.
كارلا عبرت في اتصال مع "الجميلة" عن "خوفها أن لا يحب الجمهور اطلالتها، لاسيما وأنها المرة الأولى التي تقوم باختيار ملابسها بنفسها، دون مساعدة أي "ستايليست"، بل كانت الاطلالة موقعة بالكامل منها وبلمساتها الخاصة كما قالت.
واستغربت كارلا محبة الجمهور الكبيرة لهذا اللوك، مشيرة إلى أن هناك من اعتبره بأنه من أجمل لوكاتها.
وأكدت كارلا أنها "هي من سيهتم بلوكات الحلقات المقبلة، اذ، ابتاعت عدد من الملابس تحضيراً للموسم الجديد وستقوم بارتداء بعض القطع منها، كما ستستعين في بعض الحلقات بمصممين تربطها بهم صداقات، وستختار ما يناسب ذوقها".
يذكر أن برنامج "في Male" تقدمه كارلا حداد كل نهار سبت الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية عبر شاشة "LBCI"، وستستقبل يوم السبت 6مايو/حزيران الممثل اللبناني وسام حنا.
كانت هذه تفاصيل خبر كارلا حداد لـ"الجميلة": لمستي ستكون موجودة باطلالاتي ببرنامج في Male لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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