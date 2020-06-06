تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي موقع "تويتر" في لبنان ليل 5 مايو/حزيران، بعد دعوة من فانز النجمة للمشاركة في هاشتاغ "تويت في حب هيفاء" عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
وتمكن الهاشتاغ من أن يحجز المرتبة الأولى في ترند لبنان، بالرغم من كل الظروف التي يعانيها البلد من ثورات مقبلة بسبب الوضع الاقتصادي، ووضع سياسي صعب.
يذكر أن هذا الهاشتاغ كان الهدف منه هو تعبير الفانز عن حبهم الكبير لـ هيفاء، ومطالبتها بأن يكون لها اطلالة اعلامية قريبة، أو حفلة "أونلاين" كسائر النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ردّت هيفاء على احدى المتابعات "أنا محظوظة لانه الله بعتلي اكتر شي حقيقي من خلالكم".
كانت هذه تفاصيل خبر تويت في حب هيفاء وهبي يتصدر تويتر لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.