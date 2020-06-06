تويت في حب هيفاء وهبي يتصدر تويتر لبنان

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي موقع "تويتر" في لبنان ليل 5 مايو/حزيران، بعد دعوة من فانز النجمة للمشاركة في هاشتاغ "تويت في حب هيفاء" عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وتمكن الهاشتاغ من أن يحجز المرتبة الأولى في ترند لبنان، بالرغم من كل الظروف التي يعانيها البلد من ثورات مقبلة بسبب الوضع الاقتصادي، ووضع سياسي صعب.

يذكر أن هذا الهاشتاغ كان الهدف منه هو تعبير الفانز عن حبهم الكبير لـ هيفاء، ومطالبتها بأن يكون لها اطلالة اعلامية قريبة، أو حفلة "أونلاين" كسائر النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ردّت هيفاء على احدى المتابعات "أنا محظوظة لانه الله بعتلي اكتر شي حقيقي من خلالكم".