فن ومشاهير

بيرين سات بالمايوه بعد فترة من الحجر المنزلي

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشرت الممثلة التركية بيرين سات صورة لها ارتدت فيها المايوه أثناء تواجدها على شاطىء البحر مع صديقتيها المقربتين، وقالت: "محاطة بالحب".

وبعد فترة من الحجر المنزلي استغلت بيرين أن تقضي يومها مع المقربين من عائلتها.

المايوه الذي ظهرت فيه بيرين لم يكن فاضحاً، ولم يظهر في الصورة الذي نشرته، ولا تعدّ المرة الأولى الذي ينتشر فيها صوراً لها بالمايوه.

 

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وكانت عدسات "الباباراتزي" رصدت صوراً لها في العام 2017، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على أحد اليخوت في تركيا.

وظهرت بيرين المعروفة في الوطن العربي بـ"فاطمة" وهي ترتدي "المايوه البكيني".

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