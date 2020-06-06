- 1/2
- 2/2
نشرت الممثلة التركية بيرين سات صورة لها ارتدت فيها المايوه أثناء تواجدها على شاطىء البحر مع صديقتيها المقربتين، وقالت: "محاطة بالحب".
وبعد فترة من الحجر المنزلي استغلت بيرين أن تقضي يومها مع المقربين من عائلتها.
المايوه الذي ظهرت فيه بيرين لم يكن فاضحاً، ولم يظهر في الصورة الذي نشرته، ولا تعدّ المرة الأولى الذي ينتشر فيها صوراً لها بالمايوه.
وكانت عدسات "الباباراتزي" رصدت صوراً لها في العام 2017، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على أحد اليخوت في تركيا.
وظهرت بيرين المعروفة في الوطن العربي بـ"فاطمة" وهي ترتدي "المايوه البكيني".
كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات بالمايوه بعد فترة من الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.